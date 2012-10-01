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В торговом центре Киева неизвестный грабитель расстрелял четырёх охранников. Убийцу ищут в Беларуси

01 октября 2012 07:16
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Новости Украины. Ориентировки на розыск человека, который 26 сентября устроил стрельбу в киевском торгово-развлекательном центре «Караван» и убил трех охранников, разосланы по всей Украине, а также в Беларуси и России. Об этом сообщает киевский отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины.

Трагедия произошла 26 сентября днём. Посетитель, обличённый в краже, открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам частной охраны, в результате чего трое мужчин погибли на месте. Четвертый госпитализирован в реанимационное отделение, врачи оценивают его состояние как крайне тяжёлое. У мужчины насквозь пробита грудная клетка и ранена шея.

По предварительной версии, один из охранников увидел, как покупатель магазина украл с витрины флешку, после чего охранник попросил его пройти с ним в комнату охраны и предъявить содержимое карманов. В тот момент в комнате находилось еще трое охранников. Вместо того чтобы выполнить требование, мужчина достал огнестрельное оружие и открыл огонь по присутствовавшим в комнате, после чего скрылся, сообщает ctv.by со ссылкой на УНИАН.

Как выяснилось, никто из сотрудников магазина не слышал выстрелов – комната охраны находится в подвале. По факту убийства трех охранников в киевском торгово-развлекательном центре «Караван» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство).

Видеокамеры торгового центра зафиксировали лицо грабителя. Это молодой человек 25-30 лет, худощавого телосложения. К кассе он подошел с буханкой хлеба в руках. После кровавой расправы в подсобке, злоумышленник  сбежал с той же буханкой.

Оперативники обратили внимание на странное совпадение: сразу после бойни в «Караване» неизвестный мужчина позвонил в полицию и сообщил о минировании киевского вокзала. Сигнал телефона таинственного вокзального минера был потерян на границе Брянской области.

# происшествия # Стрельба

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