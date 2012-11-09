В Техасе привели в исполнение смертную казнь за преступление 10-летней давности

Новости США. В американском Техасе привели в исполнение очередную смертную казнь – уже 13 за этот год. Преступление Марио Суэйн совершил 10 лет назад.

Проник в дом к 46-летней женщине, убил ее. После чего вывез тело и бросил на свалке. Полиции удалось выйти на след Суэйна, когда один из соседей жертвы рассказал, что в ночь убийства видел незнакомую машину, припаркованную около ее дома.

Суд признал преступника виновным в убийстве год спустя. Адвокаты Суэйна неоднократно подавали апелляции на приговор. Последняя была отклонена на прошлой неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наказание в виде смертной казни в США применяется даже к психически больным. В Техасе в августе казнили умственно отсталого мужчину.