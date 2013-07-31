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В Светлогорске среди многоэтажных домов из-под асфальта начала бить сильная струя воды

31 июля 2013 17:19
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Новости Беларуси. С водной проблемой пришлось столкнуться и жителям Светлогорска Гомельской области. Разве что в этом случае мощный поток устремился вверх на несколько десятков метров.

ЧП произошло днём, когда вдруг среди многоэтажных домов из-под асфальта начала бить сильная струя воды. По словам очевидцев, она достигала высоты 8-го этажа.  Водная феерия продолжалась чуть менее получаса.

К счастью, людей и машин поблизости не оказалось. Поэтому обошлось без  серьёзных последствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Авария в Гомельской области # Фотофакт

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