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В списке самых опасных террористов мира впервые появилась женщина

03 мая 2013 09:36
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В списке самых опасных террористов впервые появилась женщина. Это Джоан Дебора Чезимард, больше известная как Ассата Шакур. В 70-ых годах она состояла экстремистской группировке «Армия черного освобождения». Члены этой банды грабили банки и нападали на полицейских.

Во время очередного грабежа преступница застрелила офицера. Ее приговорили к пожизненному. Однако Чезимард сбежала из тюрьмы. По последним данным, она эмигрировала из Соединенных Штатов.

За информацию о местонахождении одного из самых опасных террористов назначена награда в 2 миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Теракт # Терроризм

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