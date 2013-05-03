В списке самых опасных террористов мира впервые появилась женщина

В списке самых опасных террористов впервые появилась женщина. Это Джоан Дебора Чезимард, больше известная как Ассата Шакур. В 70-ых годах она состояла экстремистской группировке «Армия черного освобождения». Члены этой банды грабили банки и нападали на полицейских.

Во время очередного грабежа преступница застрелила офицера. Ее приговорили к пожизненному. Однако Чезимард сбежала из тюрьмы. По последним данным, она эмигрировала из Соединенных Штатов.

За информацию о местонахождении одного из самых опасных террористов назначена награда в 2 миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.