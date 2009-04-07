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В списке погибших в Италии – уже 207 человек

07 апреля 2009 14:46
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Полторы тысячи жителей ранены. Спасательная операция продолжается. Шансов найти живых под обломками с каждым часом всё меньше. Масштабы разрушений в эпицентре огромны. Этой ночью жители города Аквила, где накануне произошло мощное землетрясение, вновь ощущали подземные толчки магнитудой около пять баллов по шкале Рихтера. Специалисты уже подсчитывают ущерб, который нанесла стихия. Только по предварительным данным, для полного восстановления пострадавших итальянских городов потребуется около полутора миллиардов евро.
# происшествия # Землетрясения # Землетрясение в Италии

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