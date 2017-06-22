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В Солигорске молодая мама спасла тонущую школьницу

22 июня 2017 17:44
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Новости Беларуси. 28-летняя жительница Солигорска отдыхала на пляже со своим ребенком, когда услышала крики о помощи. Тонула школьница. Молодая мама не раздумывая, бросилась в воду. Как сообщили в МЧС области, «женщина подплыла к девочке со спины и, взяв ее под руки, вытащила на берег».

Ребенок потерял сознание. Женщина сделала искусственное дыхание, после чего девочка пришла в себя.

«Я никогда не видела смерть так близко». Это слова, которые произнесла 11-летняя девочка очнувшись.

Известно, что на пляж девочка пришла с подружками. Взрослые девочек не сопровождали.

К несчастью, дети тонут и под присмотром родителей. По правилам, с ребенка в воде нельзя сводить глаз: тот может уйти на глубину мгновенно. К тому же он подвержен панике и не оценивает свои силы.

Каждое лето в Беларуси тонет около 200 человек: врачи и спасатели о том, как избежать трагедии (подробнее).

# происшествия # Утопления

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