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Австрийский парламент не смог сформировать правящую коалицию

04 января 2025 08:20
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Политический слом наблюдается в Европе повсеместно. Теперь кризис добрался и до Вены. Австрийский парламент не смог сформировать правящую коалицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Австрийский парламент не смог сформировать правящую коалицию-2

Переговоры о ее создании, которые велись с ноября, зашли в тупик. Либеральная партия НЭОС вышла из диалога с центристскими силами из-за разногласий по внутренней политике. В противовес антиевропейская Австрийская партия свободы рассчитывает на попытку создания кабинета. Однако если депутаты и вовсе не смогут сформировать правительство, страну могут ожидать новые выборы.

# Международная политика

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