Глубокий структурный кризис поглотил Германию. Как заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ, реального роста в экономике не было с 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виной всему проводимая правительством политика и годами нерешаемые проблемы. Среди них: нехватка квалифицированной рабочей силы, переизбыток бюрократии, и низкий уровень инвестиций. В результате предприятия ФРГ оказались «загнаны в угол». Пятый год в стране продолжается стагнация. И согласно прогнозам, в 2025-ом ВВП Германии с поправкой на инфляцию и далее будет сокращаться. Подобные «успехи» категорически не устраивают местных жителей. По данным соцопоросов, лишь 7 % готовы голосовать за правящую партию Шольца.