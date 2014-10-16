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В Словакии отец с 8-летней дочерью отправились в лес голышом, чтобы проверить девочку на выносливость

16 октября 2014 08:33
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Новости Словакии. В лесу неподалёку от Братиславы полиция задержала «необычную» парочку - голого мужчину и раздетую до нижнего белья девочку. Он стоял на коленях, она -  рядом.

Малышка настолько замерзла, что ее тело приобрело фиолетовый оттенок.

Представитель полиции:
Сначала мужчина казался очень смущенным, но быстро стал вести себя агрессивно и выкрикивал оскорбления в адрес офицеров. Потом пытался бежать. Когда его поймали, сказал, что тестировал дочку на выносливость в условиях холодной погоды. И заявил, что нас это не касается - это его личное дело.

В полицию позвонил случайный свидетель - велосипедист был в шоке от увиденного.

Джозеф Хэнзлик:
Это одна из самых странных и тревожных вещей, которые я когда-либо видел. Девочка сильно дрожала. Они будто не видели меня.

К этому моменту 38-летний Ян Магусин и его 8-летняя дочь Нина уже находились в розыске.

Более 200 полицейских были подняты на поиски пропавших после того, как отец забрал дочку со школы и не привез домой, а затем не появился на работе, сообщает Mirror.

К счастью, девочка серьезно не пострадала. Мужчина задержан.

Что толкнуло его на такой шаг, следователям еще предстоит выяснить. Но психическое здоровье этого человека как минимум вызывает сомнение.

Химия, биология, генетика, но чаще - наше собственное представление о своих проблемах в жизни становится причиной расстройства психического здоровья.

Что же такое «психическое здоровье»? Какие разновидности наиболее распространены и как с этим бороться? Смотрите видео.

# происшествия # Пропавшие люди

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