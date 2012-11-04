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В популярном среди туристов египетском городе Эль-Арише экстремисты расстреляли патрульную машину. 3 человека погибли

04 ноября 2012 12:57
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Новости Египта. В популярном среди туристов египетском городе Эль-Арише экстремисты из автоматов расстреляли патрульную машину. Трое полицейских от полученных ранений погибли на месте, еще трое госпитализированы. К месту инцидента стянуты дополнительные подразделения армии и полиции.

Некоторые иностранные диппредставительства уже посоветовали своим гражданам не покидать пределы курортных зон.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что египетские спецслужбы задержали пятерых представителей «Аль-Каиды», готовивших нападение на туристов в курортном городе Шарм-эль-Шейхе накануне Рождества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Перестрелка

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