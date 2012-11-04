В популярном среди туристов египетском городе Эль-Арише экстремисты расстреляли патрульную машину. 3 человека погибли

Новости Египта. В популярном среди туристов египетском городе Эль-Арише экстремисты из автоматов расстреляли патрульную машину. Трое полицейских от полученных ранений погибли на месте, еще трое госпитализированы. К месту инцидента стянуты дополнительные подразделения армии и полиции.

Некоторые иностранные диппредставительства уже посоветовали своим гражданам не покидать пределы курортных зон.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что египетские спецслужбы задержали пятерых представителей «Аль-Каиды», готовивших нападение на туристов в курортном городе Шарм-эль-Шейхе накануне Рождества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.