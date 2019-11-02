В Пинском районе девушка получила в аварии смертельные травмы

Новости Беларуси. 1 ноября около трёх часов дня в Пинском районе погибла переходившая проезжую часть девушка.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 53-летний житель Ивацевичского района за рулём машины «ГАЗ» двигался по трассе Р6. На 89 км автомобиль сбил 18-летнюю пинчанку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Пострадавшая получила тяжёлые травмы и была госпитализирована. В 16:50 пациентка скончалась. Проводится проверка.

Осенью 2019 года в Новолукомле автомобиль Kia сбил пенсионерку на тротуаре.