В Мозыре рабочего на частном предприятии завалило четырьмя тоннами стекла!

Новости Беларуси. Трагедия на частном производстве в Мозыре... Молодого человека завалило четырьмя тоннами стекла!

Рабочие частного предприятия по производству стеклопакетов разгружали грузовик. Ослабили крепления. В тот злополучный момент и начали падать огромные контейнеры. Мужчина просто не успел вовремя среагировать — в итоге оказался буквально погребен под несколькими тоннами осколков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Кривоногова, официальный представитель Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области:

Трагедия произошла на одном из частных предприятий Мозыря. Утром при разгрузке блоков со стеклом после того, как были сняты крепежные ремни, два блока неожиданно упали на одного из работников. Мозырский районный отдел Следственного комитета проводит проверку, опрашиваются свидетели.