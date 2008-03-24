В Мозыре предотвращена очередная экологическая авария

Свыше трёх тонн нефтепродукта вытекло за сутки на территорию между Мозырским НПЗ и предприятием "Этанол". Злоумышленники проделали в трубе отверстие диаметром 4 миллиметра. Последствия утечки ликвидированы.Ущерб, нанесённый предприятию, оценивается в 3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. "Они скорее всего ошиблись, рядом три трубы. В соседних бензин и дизель. А просверлили нашу и бросили", - сообщил директор РУП "Комбинат по производству медицинской и спиртосодержащей продукции "Этанол" Виктор Бачура.