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В Мозыре предотвращена очередная экологическая авария

24 марта 2008 17:54
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Свыше трёх тонн нефтепродукта вытекло за сутки на территорию между Мозырским НПЗ и предприятием "Этанол". Злоумышленники проделали в трубе отверстие диаметром 4 миллиметра. Последствия утечки ликвидированы.Ущерб, нанесённый предприятию, оценивается в 3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. "Они скорее всего ошиблись, рядом три трубы. В соседних бензин и дизель. А просверлили нашу и бросили", - сообщил директор РУП "Комбинат по производству медицинской и спиртосодержащей продукции "Этанол" Виктор Бачура.
# происшествия # Экология

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