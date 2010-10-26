В Могилевской области во время пожара погибли двое малолетних детей

Как информирует пресс-служба Могилевского областного управления МЧС, вечером 23 октября в Бобруйске в жилом доме произошел пожар. Мать 4-летней девочки ушла на работу, а за ребенком попросила присмотреть свою знакомую. В МЧС о пожаре сообщили соседи, которые почувствовали запах дыма. Спасатели, прибывшие на место происшествия, вынесли из задымленной квартиры девочку. С отравлением продуктами горения её госпитализировали в больницу, но спасти жизнь ребенка было уже невозможно.

24 октября вечером в частном жилом доме в районном центре Белыничи годовалую девочку уложила спать 19-летняя мать. Далее молодая женщина пошла на двор и занялась хозяйственными делами. Через некоторое время она пошла в дом, но не смогла войти в комнату, где спала дочка, из-за сильного задымления. С мобильного телефона она сообщила о пожаре в МЧС. Ребенка спасти не удалось, сообщает CTV.BY со ссылкой на газету «Звязда».