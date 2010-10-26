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Грабитель в Могилевском районе приковал женщину-сторожа наручниками к лестнице

26 октября 2010 08:30
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Милиция ведет поиск злоумышленника, который пытался ограбить административное здание одного из агрокомбинатов.

Неизвестный в маске, после того, как приковал женщину-сторожа, попытался взломать сейф, но не смог сделать этого и исчез, сообщает CTV.BY со ссылкой на газету «Звязда ».

# происшествия

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