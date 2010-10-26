Грабитель в Могилевском районе приковал женщину-сторожа наручниками к лестнице

Неизвестный в маске, после того, как приковал женщину-сторожа, попытался взломать сейф, но не смог сделать этого и исчез, сообщает CTV.BY со ссылкой на газету «Звязда ».
В центр оперативного управления областного управления МЧС поступило сообщение о пожаре в 5-этажном доме. На ликвидацию пожара понадобилось 20 минут.
В этом году в конце марта в Могилеве в районе улицы Фатина были найдены два расчлененных женских тела. Жестокие убийства всколыхнули весь город. Однако уже через несколько недель милиция задержала подозреваемого в убийстве, который жил в том же районе, где были найдены остатки жертв.
Предполагаемой причиной ЧП на фабрике в Пинске назван взрыв отложений древесной пыли. Режим эксплуатации оборудования по производству древесно-топливных гранул, скорее всего, был нарушен. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.
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