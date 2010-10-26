Грабитель в Могилевском районе приковал женщину-сторожа наручниками к лестнице

В Могилевском областном суде начался процесс по делу фатинского маньяка

В этом году в конце марта в Могилеве в районе улицы Фатина были найдены два расчлененных женских тела. Жестокие убийства всколыхнули весь город. Однако уже через несколько недель милиция задержала подозреваемого в убийстве, который жил в том же районе, где были найдены остатки жертв.