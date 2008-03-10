В Могилевской области мать и сын грабили кладбища

Только в Быховском районе десятки поврежденных могил в 14 деревнях.

Цель столь сомнительного бизнеса проста: килограмм нержавеющей стали стоит 5 долларов. Поэтому преступников интересовали исключительно памятники и ограды из этого материала.



Правоохранители думали, что орудует целая преступная группировка. Оказалось, вандалов - всего двое. Женщина и ее сын десятиклассник.



Имена скупщиков еще предстоит выяснить. Устанавливаются и прочие факты преступления: вандалы прошли не только по всей Могилевщине, но и побывали в соседних регионах.



Кроме этого, криминальная пара возместит материальный ущерб.