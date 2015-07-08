В Минском районе 54-летний мужчина облил жену бензином и поджег

Новости Беларуси. Семейная ссора в деревне Старое Село едва не закончилась трагедией.



50-летняя женщина доставлена в больницу с термическими ожогами лица, тела и конечностей. По предварительной версии, ее муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил супругу бензином и поджег.



Пресс-служба Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Установлено, что ее облил бензином и поджег муж 1961 г.р., оператор котельной, который задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 139 УК Республики Беларусь.

Напомним, подобное преступление в отношении своей 43-летней гражданской жены совершил житель Шкловского района.

После совместной выпивки они повздорили. Разозленный мужчина схватил канистру с бензином, облил женщину и поджег, но потом, протрезвев, стал сбивать пламя. С термическими ожогами головы и верхних конечностей 1, 2, 3 степеней и ожоговым шоком женщину госпитализировали.

Оскорбления, унижения, угрозы и избиения. Сталкиваясь с этим на улице, на работе или даже на собственной кухне, белорусские женщины, как правило, не идут жаловаться. Одни не хотят выносить сор из избы, другие винят во всем только себя, пытаются перевоспитать домашнего агрессора. Но, в основном, просто не верят, что им помогут, или просто боятся себя опозорить. Так есть ли средство от насилия? Говорит ли что-то об этом Закон? Продолжение здесь.