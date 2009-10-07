В минском магазине продавали спайс

Курительную смесь, которая вызывает наркотический эффект, на прилавках магазина заприметили бдительные покупатели.

Сейчас пакетики со спайсом переместили на склад минского магазина-конфиската, сообщает kp.by.

– Эта смесь сейчас на складе. Это брак. Выясняют вопросы по поводу этой спайс-смеси. Что-то там не то, – рассказали в магазине «Уручье-люкс». Этот магазин – структурное подразделение РУП «Торговый дом «Восточный».

– Откуда поступила эта смесь? Она же вызывает наркотический эффект.

– Мы реализующее звено. Продаем те вещи, которые изымаются на границе. То, что идет в обход закона. Что приходит, то и продаем. С нас требуют план по продаже. У нас есть специальный документ, что эта смесь не предназначена для использования человеком. Это же было указано на ценнике для населения. Пакетик стоит приблизительно 50 тысяч рублей. О том, для чего она нужна, а тем более про наркотики мы ничего не знаем, – пояснили в магазине.

Кстати, в соседних странах за продажу подобных смесей наказывают как за наркоторговлю. У нас пока запрета на продажу этой смеси нет.