В Минске столкнулись два трамвая – пострадали 5 человек

В Минске во время ДТП с участием двух трамваев пострадали пять пассажиров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По предварительной информации, 41-летняя водитель трамвая двигалась по улице Козлова и вблизи дома № 8 из-за внезапного отключения напряжения на контактной сети произошла остановка. В результате чего она совершила наезд на остановившийся впереди трамвай. Пятеро пострадавших пассажиров доставлены в медучреждение для обследования. По факту ДТП проводится проверка.