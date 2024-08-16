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В Минске столкнулись два трамвая – пострадали 5 человек

16 августа 2024 18:00
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В Минске во время ДТП с участием двух трамваев пострадали пять пассажиров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске столкнулись два трамвая – пострадали 5 человек-2

По предварительной информации, 41-летняя водитель трамвая двигалась по улице Козлова и вблизи дома № 8 из-за внезапного отключения напряжения на контактной сети произошла остановка. В результате чего она совершила наезд на остановившийся впереди трамвай. Пятеро пострадавших пассажиров доставлены в медучреждение для обследования. По факту ДТП проводится проверка.

# ДТП

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