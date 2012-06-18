В Минске на улице Гурского умер велосипедист. Стал известен его возраст

Новости Минска. На участке ул. Гурского между ул. Пономаренко и ул. Глаголева около 6:50 18 июня водитель, проезжавший мимо, обнаружил лежащего человека. Велосипедист лежал на въезде в трест, недалеко от остановки общественного транспорта. Водитель сообщил об этом в ГАИ.

«Характерных следов ДТП найдено не было. Вероятно, ему стало плохо с сердцем. На вид мужчине было 55-58 лет», – сообщили ctv.by в пресс-службе ГАИ Фрунзенского района.

Смерть во время движения на велосипеде - явления довольно распространенное: как среди спортсменов, так и среди нетренированных людей. В 1978 год велосипедист Григорий Радченко потерял сознание от жары во время гонки на первенство СССР и умер в машине «Скорой помощи». В 2005 испанский велосипедист Алессио Галетти потерял сознание незадолго до финиша гонки по Астурии: он умер от сердечного приступа. В 2009-2011 годах в Израиле сразу три мужчины в разное время погибли во время велосипедных прогулок.

Часто падение в результате потери сознания может вызвать черепно-мозговую травму, которая может привести к смертельному исходу, поэтому велосипедистам рекомендуют надевать защитные шлемы.