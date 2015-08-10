В Минске 138 домов остались без света из-за куницы

Новости Беларуси. В ночь с 8 на 9 августа без электричества остались Советский и Первомайский районы Минска.

Отключение энергоснабжения произошло из-за выхода из строя основного трансформатора, в который и попала куница.

Пресс-служба ГПО «Белэнерго»:

При осмотре открытого распределительного устройства ПС «Зеленый Луг» обнаружено перекрытие опорной изоляции разъединителя на трансформаторе собственных нужд по причине попадания на него животного (куницы). Животное сильно обуглилось, и потребовалась чистка изоляции от останков животного, поскольку любое малейшее загрязнение изоляции может привести к повторному отключению оборудования. Несмотря на позднее время, на подстанцию были вызван ремонтный персонал, который после допуска сразу же приступил к работе по чистке изоляции.