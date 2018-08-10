В Марьиной Горке Volkswagen сбил женщину с 3-летним ребёнком. Водителю стало плохо за рулём

Новости Беларуси. В Марьиной Горке автомобиль сбил женщину и ребенка на тротуаре.

По информации УГАИ УВД Минского облисполкома, ДТП произошло вечером девятого августа. Водителю Volkswagen стало плохо за рулем. 58-летний мужчина на крутом повороте выехал на тротуар, где был совершен наезд на 34-летнюю женщину и 3-летнего ребенка.

Пешеход была доставлена в больницу с переломом ключицы, а пострадавшего ребенка с ушибами доставили в минскую больницу для обследования.

Водитель легковушки был трезвым, техосмотр у транспортного средства отсутствовал.