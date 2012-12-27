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В Любанском районе мужчину зарезал нож в его же сумке...

27 декабря 2012 06:31
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Новости Беларуси. Субботним вечером 56-летний мужчина выпивал в компании знакомых, потом попрощался и вышел из дома. На крыльце он поскользнулся и упал спиной на свою сумку, которая висела на плече. В ней лежал нож, на который и напоролся мужчина.

Примерно через полчаса раненого обнаружил хозяин и затащил в дом: подумал, что приятель немного перебрал и не может добраться до своего дома.

Любанский районный отдел Следственного комитета Беларуси проводит проверку по факту гибели 56-летнего жителя деревни Тройчаны.

# происшествия # Несчастный случай

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