В Любанском районе мужчину зарезал нож в его же сумке...

Новости Беларуси. Субботним вечером 56-летний мужчина выпивал в компании знакомых, потом попрощался и вышел из дома. На крыльце он поскользнулся и упал спиной на свою сумку, которая висела на плече. В ней лежал нож, на который и напоролся мужчина.

Примерно через полчаса раненого обнаружил хозяин и затащил в дом: подумал, что приятель немного перебрал и не может добраться до своего дома.

Любанский районный отдел Следственного комитета Беларуси проводит проверку по факту гибели 56-летнего жителя деревни Тройчаны.