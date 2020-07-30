В Ляховичском районе из реки Щара спасён мужчина

Новости Беларуси. 29 июля примерно в 5:45 в Ляховичском районе в реке Щара тонул человек.

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие спасатели увидели, что в 35 метрах от берега в зарослях камыша по плечи в воде находится мужчина и не может выйти на сушу. Предварительно, он был нетрезв.

В 6:01 гражданин был извлечён на берег при помощи доски и спасательного круга. Мужчина был осмотрен медиками, а затем доставлен в реанимацию.