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В Колодищах на ребёнка напала бездомная собака. Мальчика спас патруль Департамента охраны

21 декабря 2020 14:09
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Новости Беларуси. Не проехали мимо. Милиционеры спасли мальчика от бездомной собаки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Колодищах на ребёнка напала бездомная собака. Мальчика спас патруль Департамента охраны-1

Инцидент произошел в Колодищах. Патруль Департамента охраны проезжал возле одной из автобусных остановок, когда послышались крики ребенка – на него напала собака. Мужчины тут же поспешили на помощь.

В Колодищах на ребёнка напала бездомная собака. Мальчика спас патруль Департамента охраны-4

– Спасибо большое, товарищ полковник, за ваших подчиненных, что не проехали мимо, не оставили такую ситуацию в стороне. Дай бог им здоровья, и вам тоже, спасибо большое!
– Вам спасибо!

К счастью, школьник не пострадал. Правоохранители привезли его домой и передали в руки родителям.

# Нападение # происшествия # Фотофакт

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