В Колодищах на ребёнка напала бездомная собака. Мальчика спас патруль Департамента охраны

Новости Беларуси. Не проехали мимо. Милиционеры спасли мальчика от бездомной собаки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Инцидент произошел в Колодищах. Патруль Департамента охраны проезжал возле одной из автобусных остановок, когда послышались крики ребенка – на него напала собака. Мужчины тут же поспешили на помощь.

– Спасибо большое, товарищ полковник, за ваших подчиненных, что не проехали мимо, не оставили такую ситуацию в стороне. Дай бог им здоровья, и вам тоже, спасибо большое!

– Вам спасибо!

К счастью, школьник не пострадал. Правоохранители привезли его домой и передали в руки родителям.