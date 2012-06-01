В Казахстане – траур в связи с гибелью 14 пограничников

Новости Казахстана.

05.06. Выпуск новостей в 10.30

В Казахстане – день национального траура в связи с гибелью 14 пограничников в Алматинской области. Соболезнования президенту Нурсултану Назарбаеву направил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

Президент страны Нурсултан Назарбаев назвал случившееся терактом. По факту убийства солдат возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

01.06. Выпуск новостей в 10.30

На пограничной заставе «Горный» (Аркан-Керген) в Алма-Атинской области Казахстана (на границе с Китаем) погибли 13 человек. Контрольный пункт полностью сгорел, пропало все оружие (потом его нашли), а убитые военнослужащие были сложены в одном месте. Также обнаружено тело егеря, жившего неподалеку от поста пограничников. Таким образом, погранзастава полностью уничтожена, погиб почти весь личный состав. Однако трое военнослужащих, проходивших службу на этой заставе, пропали без вести (в настоящее время ведутся их поиски).

О ЧП на заставе сообщила спецгруппа. Она была направлена в контрольный пункт по тревоге: накануне пограничники не вышли на связь через спутник (другой связи нет). Точная дата убийства не сообщается.

В качестве версий произошедшего рассматриваются неуставные отношения и нападение на заставу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СМИ сообщают, что застава находится в труднодоступном регионе, в который можно добраться разве что на вертолете.

Арат Нарманбетов, полковник КНБ в отставке:

Сейчас в Казахстане проходит рекогносцировка террористических сил. Не хочется никого пугать, но нас ждут нелегкие времена, если мы не будем адекватные меры предпринимать. Банда, возможно, напавшая на погранзаставу, является, пусть даже косвенно, террористической.