В Индии столкнулись поезда: с рельсов сошли 7 вагонов

Новости Индии. В Индии крупная железнодорожная катастрофа. На севере страны столкнулись поезда: 5 человек погибли, более полусотни ранены.

Официальные данные о жертвах и пострадавших пока не объявлены. Идет поисково-спасательная операция.

Известно, что с рельсов сошли 7 вагонов. Причина столкновения пока не ясна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти региона семьям погибших намерены выплатить около 3,5 тысяч долларов, чуть меньше получат пострадавшие.

Это не первая в Индии трагедия на железной дороге. В мае там сошел с рельсов пассажирский экспресс. Тогда жертвами катастрофы стали 19 человек, свыше 120 пострадали.