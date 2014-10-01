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В Индии столкнулись поезда: с рельсов сошли 7 вагонов

01 октября 2014 08:26
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Новости Индии. В Индии крупная железнодорожная катастрофа. На севере страны столкнулись поезда: 5 человек погибли, более полусотни ранены.

Официальные данные о жертвах и пострадавших пока не объявлены. Идет поисково-спасательная операция.

Известно, что с рельсов сошли 7 вагонов. Причина столкновения пока не ясна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти региона семьям погибших намерены выплатить около 3,5 тысяч долларов, чуть меньше получат пострадавшие.

Это не первая в  Индии трагедия на железной дороге. В мае там сошел с рельсов пассажирский экспресс. Тогда жертвами катастрофы стали 19 человек, свыше 120 пострадали.

# происшествия # Аварии в Индии

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