В Гродно сотрудниками Комитета госбезопасности выявлено около 30 лиц, причастных к финансовой пирамиде «МММ-2011»

Новости Беларуси, Гродно. В городе над Неманом свои сбережения мошенникам доверили несколько десятков человек. Вклады в основном составляли до 10 тысяч долларов. Однако были и большие сумм.

В ходе расследования выяснилось, что внутри структуры существовал такой феномен, как пирамида в пирамиде, когда «не чистые на руку» руководители приписывали энное количество людей используя, как правило, данные своих знакомых и родственников. Начисленные проценты они попросту присваивали себе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.