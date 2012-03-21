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В Гродно сотрудниками Комитета госбезопасности выявлено около 30 лиц, причастных к финансовой пирамиде «МММ-2011»

21 марта 2012 13:41
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Новости Беларуси, Гродно. В городе над Неманом свои сбережения мошенникам доверили несколько десятков человек. Вклады в основном составляли до 10 тысяч долларов. Однако были и большие сумм.

В ходе расследования выяснилось, что внутри структуры существовал такой феномен, как пирамида в пирамиде, когда «не чистые на руку» руководители приписывали энное количество людей используя, как правило, данные своих знакомых и родственников. Начисленные проценты они попросту присваивали себе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Криминал

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