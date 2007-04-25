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В Гродненской области задержаны нелегальные мигранты

25 апреля 2007 11:04
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Сотрудники комитета госконтроля по Гродненской области пресекли незаконную деятельность международной преступной группировки, которая состояла из граждан Республики Беларусь и гражданина Турции. Группировка занималась переправкой нелегальных мигрантов в Западную Европу через госграницу Беларуси. Было задержано 15 нелегальных мигрантов - выходцев из стран юго-восточной Азии и сопровождающих их лица. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия с целью установления законности пребывания иностранцев на территории Беларуси.
# происшествия # Нелегальная миграция

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