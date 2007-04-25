В Гродненской области задержаны нелегальные мигранты
Сотрудники комитета госконтроля по Гродненской области пресекли незаконную деятельность международной преступной группировки, которая состояла из граждан Республики Беларусь и гражданина Турции.
Группировка занималась переправкой нелегальных мигрантов в Западную Европу через госграницу Беларуси.
Было задержано 15 нелегальных мигрантов - выходцев из стран юго-восточной Азии и сопровождающих их лица.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия с целью установления законности пребывания иностранцев на территории Беларуси.