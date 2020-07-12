В Гомельском районе в реке Ипуть утонул 10-летний ребёнок

Новости Беларуси. 11 июля около пяти вечера в агрогородке Улуковье Гомельского района на реке Ипуть утонул 10-летний мальчик.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, ребёнок находился на берегу реки вместе с мамой. Мальчик играл возле воды и в какой-то момент упал с обрывистого берега в Ипуть.