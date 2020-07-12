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В Гомельском районе в реке Ипуть утонул 10-летний ребёнок

12 июля 2020 08:31
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Новости Беларуси. 11 июля около пяти вечера в агрогородке Улуковье Гомельского района на реке Ипуть утонул 10-летний мальчик.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, ребёнок находился на берегу реки вместе с мамой. Мальчик играл возле воды и в какой-то момент упал с обрывистого берега в Ипуть.

В Гомельском районе в реке Ипуть утонул 10-летний ребёнок -1

Фото: Гомельское ОУМЧС 

Несовершеннолетнего начали искать спасатели. Тело мальчика было обнаружено в 40-50 метрах от места происшествия, в 5 метрах от берега и на глубине 3 метров.

Ведётся проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Месяцем ранее в Сморгонском районе утонула 10-летняя девочка. Она хотела спасти не умевшую плавать подругу – подробнее здесь.

# Утопления # происшествия

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