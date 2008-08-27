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В столичном парке Горького упавшее дерево травмировало 17-летнюю девушку

27 августа 2008 17:59
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С травмой позвоночника она была доставлена в больницу.

Городские парки традиционно места массового отдыха. Сюда приходят семьями, мамы гуляют с колясками, очень много школьников и студентов. Молодежная компания  облюбовала вот эти  самые скамейки под деревом. Присели поговорить.

Там, где клен шумит, встретились накануне вечером около пятидесяти первокурсников Иняза. Веселье нарушил треск. 30-метровый  клен не устоял под порывами ветра и стал падать. Великан рухнул не сразу, еще цеплялся за рядом стоявшие деревья. Это дало возможность ребятам покинуть опасную зону. Они бежали гурьбой за спасением к сцене. Повезло не всем. Прибывшая на место  происшествия  бригада скорой медицинской помощи забрала  17-летнюю Аню с травмой  позвоночника. 

Сегодня с утра в парке работала комиссия. Представители комитета по экологии и природопользованию, зеленстроя, ботанического сада, самого парка внимательно осмотрели место падения дерева и пришли к выводу, что всему виной погода. 100-летний клен ветер вывернул с корнями.

200 лет – солидный возраст для городского парка. И деревья здесь, преимущественно не молодые, большинство посажено еще в революционные времена. Раз в год зеленый фонд обследуют специалисты. 

Для пострадавшей  первокурсницы Иняза учебный год  теперь начнется нескоро. Оказалось, легче изучать языки зарубежных стран, чем понять язык родной природы.

# происшествия

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