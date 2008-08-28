В Харьковской области Украины пока не удается потушить пожар на оружейных складах

ЧП произошло накануне и пламя бушует уже более 20 часов. Пока пожарные просто не могут подобраться к разрывающимся снарядам, а их там около ста тысяч тонн. Из города продолжают эвакуировать местных жителей. На выезде из Лозовой огромные пробки. По последним данным опасную зону покинули около 18 тысяч человек. Очевидцы рассказывают, что дым и вспышки от взрывов видны на расстоянии 30 километров от складов. На этот момент известно о двух пострадавших. Пожар уже признали чрезвычайной ситуацией государственного уровня и на его тушение уйдет не менее трех дней. Украинская Генпрокуратура по факту ЧП возбудила уголовное дело. Следствие выдвигает шесть версий возгорания.