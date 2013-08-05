В буддистском храме в Индонезии сдетонировала бомба. Несколько человек ранены

Новости Индонезии. В буддистском храме в Индонезии сдетонировала бомба. В момент взрыва в помещении храма находились несколько человек. К счастью, обошлось без жертв. Несколько человек получили ранения.

На место инцидента выехала оперативная группа, которой удалось вовремя обезвредить второе взрывное устройство. Пока ни одна из экстремистских группировок ответственности на себя не взяла.

Ранее местные боевики, озлобленные стычками между мусульманами и буддистами, угрожали устроить взрыв в одном из буддистских храмов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.