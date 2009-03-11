В Бресте за получение взятки арестован заместитель главы администрации Московского района

За своё покровительство госслужащий в течение года принимал деньги от местных руководителей коммерческих предприятий.

Пока в деле фигурируют три эпизода подкупа на общую сумму более трёх миллионов рублей. Однако правоохранители не исключают и другие факты. Сейчас подозреваемому предъявили обвинение и взяли под стражу. Его имущество изъято. Расследованием инцидента занялась районная прокуратура.

Если вина будет доказана, то взяточнику светит до пятнадцати лет тюрьмы. Такое же наказание может получить и руководитель инспекции природных ресурсов, охраны окружающей среды в Бобруйске. Коррумпированного начальника оперативники задержали на рабочем месте в момент получения 30-ти тысяч долларов.

