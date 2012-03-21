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В Бресте два россиянина пытались наладить канал контрабандной доставки поддельной валюты из России в ЕС

21 марта 2012 13:26
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Новости Беларуси. В Бресте пресечена деятельность международной преступной группы, которая пыталась наладить канал контрабандной доставки поддельной валюты из России в страны Евросоюза. В ходе спецоперации изъяты 40 тысяч фальшивых долларов и незарегистрированный пистолет Макарова.

Сотрудники КГБ задержали двух подозреваемых – уроженцев России. Один из них попал в поле зрения оперативников давно. Он постоянно проживал в Брестском районе. Неоднократно организовывал кратковременное пребывание выходцев из северо-кавказского региона в городе над Бугом. Содействовал транзиту людей через Беларусь в страны Западной Европы по поддельным документам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Шарковский, начальник пресс-группы управления КГБ по Брестской области:
Ведется разбирательство куда следовал задержанный гражданин, его причастность к незаконным бандформированиям на территории Российской Федерации и каналы поступления обнаруженных поддельных денежных средств.
Судя по показаниям, данным следствию гражданином России, мы действительно можем говорить о закрытии канала поступления незаконных финансовых средств в страны Западной Европы.

# Криминал # КГБ Беларуси # КГБ Республики Беларусь

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