В Берлине конфисковано полцентнера наркотиков

Стоимость наркотиков, конфискованных в одной из квартир в районе Шонеберг, составляет почти четыре миллиона евро.

Lenta.Ru. сообщает, что в общей сложности было изъято 55 килограммов наркотиков, которых, по оценке специалистов, могло бы хватить на 300 тысяч доз. В полиции отмечают, что наркотики предназначались для реализации в метро и на городских электричках.

В ходе обыска в квартире также было обнаружено 40 тысяч евро, огнестрельное оружие и амуниция. Задержаны три человека 24, 26 и 29 лет. Полиция следила за ними несколько месяцев, пока не удалось обнаружить квартиру, служившую складом для наркотиков.

Отмечается, что две недели назад три брата одного из задержанных наркоторговцев уже были осуждены в общей сложности на 13 лет за аналогичные преступления.