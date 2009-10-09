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В Берлине конфисковано полцентнера наркотиков

09 октября 2009 14:51
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Стоимость наркотиков, конфискованных в одной из квартир в районе Шонеберг, составляет почти четыре миллиона евро.

Lenta.Ru. сообщает, что в общей сложности было изъято 55 килограммов наркотиков, которых, по оценке специалистов, могло бы хватить на 300 тысяч доз. В полиции отмечают, что наркотики предназначались для реализации в метро и на городских электричках.

В ходе обыска в квартире также было обнаружено 40 тысяч евро, огнестрельное оружие и амуниция. Задержаны три человека 24, 26 и 29 лет. Полиция следила за ними несколько месяцев, пока не удалось обнаружить квартиру, служившую складом для наркотиков.

Отмечается, что две недели назад три брата одного из задержанных наркоторговцев уже были осуждены в общей сложности на 13 лет за аналогичные преступления.
# происшествия # Наркотики

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