В Беларуси сразу 2 взрывных устройства времен Великой Отечественной войны обезвредили саперы

Новости Беларуси. Сразу 2 взрывных устройства времен Великой Отечественной войны 19 августа обезвредили саперы. Артиллерийский снаряд нашел в Первомайском районе Минска водитель экскаватора во время проведения земляных работ по прокладке дождевой канализации. Специалисты извлекли боеприпас из земли и отвезли на полигон для уничтожения.

Вторую находку (донную противолодочную мину) обнаружили в Бобруйске, на берегу Березены. На место были вызваны саперы.

К слову, в мине содержится около 20 кг тротила. Так как перевозить ее нельзя, специалисты приняли решение обезвредить боеприпас на месте. К счастью, в обоих случаях никто не пострадал, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.