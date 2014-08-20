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В Беларуси сразу 2 взрывных устройства времен Великой Отечественной войны обезвредили саперы

20 августа 2014 10:58
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Новости Беларуси. Сразу 2 взрывных устройства времен Великой Отечественной войны 19 августа обезвредили саперы. Артиллерийский снаряд нашел в Первомайском районе Минска водитель экскаватора во время проведения земляных работ по прокладке дождевой канализации. Специалисты извлекли боеприпас из земли и отвезли на полигон для уничтожения.

Вторую находку (донную противолодочную мину) обнаружили в Бобруйске, на берегу Березены. На место были вызваны саперы. 

К слову, в мине содержится около 20 кг тротила. Так как перевозить ее нельзя, специалисты приняли  решение  обезвредить боеприпас на месте. К счастью, в обоих случаях никто не пострадал, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Оружие и боеприпасы

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