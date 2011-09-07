Прямой эфир

В авиакатастрофе под Ярославлем погибли белорусы Руслан Салей и Сергей Остапчук

07 сентября 2011 13:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Известия» приводит состав хоккейной команды «Локомотив» на июнь 2011 года и имена членов экипажа потерпевшего авиакатастрофу Як-42.

Тренерский штаб: 
главный тренер Брэд МакКриммон
старший тренер Игорь Королёв 
тренер Александр Карповцев 
тренер по физической подготовке Николай Кривоносов 
тренер вратарей Йорма Валтонен.

Вратари
Стефан Лив 21 декабря 1980
Александр Вьюхин 9 января 1973

Защитники
Павел Тарханов 21 марта 1978
Карел Рахунек 27 августа 1979
Роберт Дитрих 25 июля 1986
Руслан Салей 2 ноября 1986
Карлис Скрастиньш 9 июля 1974 
Михаил Баландин 27 июля 1980 
Виталий Аникеенко 2 января 1987
Марат Калимулин 20 августа 1988
Юрий Урычев 3 апреля 1991

Нападающие
Александр Галимов 2 мая 1985
Даниил Собченко 13 апреля 1991
Ян Марек 31 декабря 1979
Даниил Ердаков 4 июня 1989
Иван Ткаченко 11 ноября 1979
Александр Васюнов 22 апреля 1988
Геннадий Чурилов 5 мая 1987 
Никита Клюкин 10 ноябр 1989
Александр Калянин 24 сентября 1987
Сергей Остапчук 19 марта 1990
Павол Демитра 29 ноября 1974
Йозеф Вашичек 12 сентября 1980
Артем Ярчук 3 мая 1990
Александр Романовский 8 июня 1987
Андрей Кирюхин 4 августа 1987

# происшествия # Техногенные катастрофы # Руслан Салей # Фотофакт # Руслан Салей # ЯК-42. Трагедия ярославского Локомотива

Другие новости рубрики

Все новости
07 сентября 2011 13:51

Крушение Як-42 в Ярославле. Самолет столкнулся с антенной маяка, расположенной за взлетно-посадочной полосой

07 сентября 2011 13:45

Крушение Як-42 в Ярославле. Выжил 26-летний игрок сборной России по хоккею - нападающий Александр Галимов

07 сентября 2011 13:39

При крушении Як-42 погибла почти вся команда «Локомотива»