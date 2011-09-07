В авиакатастрофе под Ярославлем погибли белорусы Руслан Салей и Сергей Остапчук

Крушение Як-42 в Ярославле. Выжил 26-летний игрок сборной России по хоккею - нападающий Александр Галимов

Помимо известного хоккеиста в одну из больниц Ярославля доставлен бортинженер Александр Сизов. У него диагностировали перелом бедра и ожоги. Как и Галимов, мужчина помещен в реанимацию. По уточненным данным, в результате авиакатастрофы погибли 35 пассажиров и 7 членов экипажа. Всего на борту было 44 человека.