В авиакатастрофе под Ярославлем погибли белорусы Руслан Салей и Сергей Остапчук

«Известия» приводит состав хоккейной команды «Локомотив» на июнь 2011 года и имена членов экипажа потерпевшего авиакатастрофу Як-42.
Тренерский штаб:
главный тренер Брэд МакКриммон
старший тренер Игорь Королёв
тренер Александр Карповцев
тренер по физической подготовке Николай Кривоносов
тренер вратарей Йорма Валтонен.
Вратари
Стефан Лив 21 декабря 1980
Александр Вьюхин 9 января 1973
Защитники
Павел Тарханов 21 марта 1978
Карел Рахунек 27 августа 1979
Роберт Дитрих 25 июля 1986
Руслан Салей 2 ноября 1986
Карлис Скрастиньш 9 июля 1974
Михаил Баландин 27 июля 1980
Виталий Аникеенко 2 января 1987
Марат Калимулин 20 августа 1988
Юрий Урычев 3 апреля 1991
Нападающие
Александр Галимов 2 мая 1985
Даниил Собченко 13 апреля 1991
Ян Марек 31 декабря 1979
Даниил Ердаков 4 июня 1989
Иван Ткаченко 11 ноября 1979
Александр Васюнов 22 апреля 1988
Геннадий Чурилов 5 мая 1987
Никита Клюкин 10 ноябр 1989
Александр Калянин 24 сентября 1987
Сергей Остапчук 19 марта 1990
Павол Демитра 29 ноября 1974
Йозеф Вашичек 12 сентября 1980
Артем Ярчук 3 мая 1990
Александр Романовский 8 июня 1987
Андрей Кирюхин 4 августа 1987