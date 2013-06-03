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В 2013 год на железной дороге Беларуси погибли почти 50 человек, более 20 получили травмы

03 июня 2013 05:56
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Новости Беларуси. Белорусская железная дорога призывает пассажиров соблюдать правила поведения вблизи путей. Переход в неположенном месте зачастую приводит к гибели людей. Только в этом году на магистралях погибли почти полсотни человек, более 20 получили травмы. В республике около 70 мест, где зафиксировано наибольшее число нарушений.

За переход путей в неположенном месте придется заплатить штраф – 200 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Чепялинский, заместитель начальника Минской дистанции пути:
Делаются надземные и подземные переходы. Ограждается железная дорога в черте Минска и на более опасных участках.

# происшествия # Белорусская железная дорога # Владимир Чепялинский

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