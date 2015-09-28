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УВД Гродно: Благодаря отзывчивости граждан двоих школьников нашли в Минске

28 сентября 2015 06:20
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Новости Беларуси. Двое гродненских подростков – ученица 9 класса и ученик 6 класса, – объявленных в розыск, найдены в Минске. Как сообщили в УВД Гродненского облисполкома, с детьми все в порядке.

Другие подробности пока не сообщаются. 

Пресс-служба УВД Гродненского облисполкома:
Благодаря отзывчивости граждан и их активной позиции детей удалось найти. Всем большое спасибо. 

Напомним, из дома подростки ушли в среду, 23 сентября. По предварительной информации, дети поехали в столицу, чтобы заработать денег и собирались искать заработок на рынке в Ждановичах. 

# происшествия # Пропавшие люди # Фотофакт

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