УВД Гродно: Благодаря отзывчивости граждан двоих школьников нашли в Минске

Новости Беларуси. Двое гродненских подростков – ученица 9 класса и ученик 6 класса, – объявленных в розыск, найдены в Минске. Как сообщили в УВД Гродненского облисполкома, с детьми все в порядке.

Другие подробности пока не сообщаются.

Пресс-служба УВД Гродненского облисполкома:

Благодаря отзывчивости граждан и их активной позиции детей удалось найти. Всем большое спасибо.



Напомним, из дома подростки ушли в среду, 23 сентября. По предварительной информации, дети поехали в столицу, чтобы заработать денег и собирались искать заработок на рынке в Ждановичах.