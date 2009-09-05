Уничтожены организаторы покушения на Евкурова

Уничтоженные при попытке нападения на милиционеров Рустам Дзортов и Заур Ужахов являются непосредственными организаторами покушения на главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и организаторами теракта у здания РОВД в Назрани.

- Дзортов фактически возглавлял все бандподполье в Ингушетии и является непосредственным организатором покушения на президента Евкурова. Его подельник З.Ужахов непосредственно причастен к организации теракта у здания РОВД в Назрани, - заявил официальный представитель УФСБ по Ингушетии.

По его словам, 24 июля этого года в селении Экажево в ходе спецоперации были уничтожены ближайшие подручные Р.Дзортова Алиев и Патиев, за которыми числятся ряд крупных терактов и покушений, в том числе убийство зампреда Верховного суда Ингушетии Азы Газгиреевой.

В муниципальном округе Барсуки города Назрани при попытке нападения на сотрудников милиции были уничтожены З.Ужахов и Алихан Джантамиров. Третий преступник Р.Дзортов скрылся с места происшествия, однако в ходе перестрелки он получил тяжелое ранение, в ходе поисков его тело было обнаружено в 500 метрах от места перестрелки, сообщает «Интерфакс-Запад».