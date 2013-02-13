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Украинский дальнобойщик найден мёртвым в километре от пункта пропуска «Новая Гута»

13 февраля 2013 06:37
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Новости Беларуси. Тело украинского дальнобойщика в кабине грузовика обнаружил проезжавший мимо водитель. Бригада «скорой помощи», прибывшая по вызову, констатировала гибель 54–летнего гражданина Украины предположительно из-за отравления угарным газом.

Как выяснилось, накануне ночью грузовик выехал из украинского пункта пропуска «Новые Яриловичи». Очевидно, мужчина решил заночевать между пунктами пропуска, уснул при работающем двигателе и отравился угарным газом.

Тело дальнобойщика доставлено в Гомель для проведения судмедэкспертизы и установления причины его смерти. Машина с грузом передана представителю торговой фирмы, являющейся владельцем транспортного средства.

# происшествия # Несчастный случай

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