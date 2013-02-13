Украинский дальнобойщик найден мёртвым в километре от пункта пропуска «Новая Гута»

Новости Беларуси. Тело украинского дальнобойщика в кабине грузовика обнаружил проезжавший мимо водитель. Бригада «скорой помощи», прибывшая по вызову, констатировала гибель 54–летнего гражданина Украины предположительно из-за отравления угарным газом.



Как выяснилось, накануне ночью грузовик выехал из украинского пункта пропуска «Новые Яриловичи». Очевидно, мужчина решил заночевать между пунктами пропуска, уснул при работающем двигателе и отравился угарным газом.

Тело дальнобойщика доставлено в Гомель для проведения судмедэкспертизы и установления причины его смерти. Машина с грузом передана представителю торговой фирмы, являющейся владельцем транспортного средства.