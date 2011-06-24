Украинец пытался вывезти из Беларуси трактор… в фургоне «Мерседеса»

22 июня гомельские пограничники совместно с сотрудниками милиции в районе н.п. Приболовичи Лельчицкого района в километре от границы остановили «Mercedes-Sprinter» под управлением 32-летнего гражданина Украины.

При досмотре иномарки в грузовом отсеке правоохранительные органы обнаружили разобранный трактор «Т-25». Данный груз планировалось переместить через белорусско-украинскую границу в обход пункта пропуска «Глушкевичи», а исполнить эту аферу должен был местный житель. На сопредельной стороне машину бы успешно собрали и стали эксплуатировать.

Данные модели тракторов очень популярны у наших южных соседей. Они предназначены как для предпосевной обработки почвы, посева, посадки овощей, уборки сена, так и для дорожных работ, сообщает «Столичное телевидение» со ссылкой на Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

Автомобиль и трактор доставлены в милицию для дальнейшего разбирательства.