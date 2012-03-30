Убийство 9-месячной девочки из Брянска. В громком деле появились новые подробности

Новости России.

30 марта. Выпуск новостей в 13.30

Новые подробности громкого дела в Брянске. Найдено тело убитой 9-месячной девочки. В преступлении сознался отец.

Трагедия произошла еще 2 марта. Вначале Александр Кулагин избил 19-летнюю жену, а затем девочку. Сутки сожитель не позволял оказать помощь ребенку и не давал вызвать скорую помощь. На следующий день малышка скончалась от полученных травм. Отец сжег тело ребенка, а останки закопал в могиле своей бабушки. Далее родители сделали в квартире ремонт, чтобы замести следы преступления и разработали детальный план инсценировки похищения.

Об исчезновения девочки 11 марта заявила мать. Якобы ребенка украли из коляски у зоомагазина. Женщина даже обратилась по телевидению к преступникам с просьбой отдать малышку.

Все это время Аню Шкапцову в России разыскивали тысячи полицейских и волонтеров. К поискам подключились белорусские правоохранители и пограничники, которые проверяли на постах машины, чтобы исключить вывоз ребенка за границу. Цинизм преступления потряс всю Россию.

30 марта. Выпуск новостей в 10.30

Трагическая развязка в деле об исчезновении 9-месячной девочки в Брянске. Похищение оказалось инсценировкой. Малышка мертва. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Мать призналась, что ребенка убил родной отец. Родители обманом пытались скрыть следы преступления. Тело девочки пока не найдено.

Следователи выяснили, что убийство произошло еще 2 марта. В полицию об исчезновении ребенка мать заявила лишь 11. За это время они с сожителем распланировали, как ввести следствие в заблуждение. Мать девочки заявила, что она на минуту зашла в зоомагазин, оставив коляску на улице. А выйдя, обнаружила, что ребенка похитили.

Все это время Аню Шкапцову в России разыскивали тысячи полицейских и волонтеров. По ориентировкам с описанием преступника и «похищенной» девочкой работали белорусские правоохранители и пограничники. Убийца девочки уже сознался в преступлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.