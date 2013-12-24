У полицейского управления в Египте взорвались автомобиль и бомба. 14 человек погибли, более 130 ранены

Новости Египта. Крупный теракт совершен в Египте. У полицейского управления в городе Эль-Мансура недалеко от столицы одновременно были подорваны заминированный автомобиль и самодельная бомба. На данный момент известно о 14 погибших и более 130 пострадавших.

В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Больницы едва справляются с потоком раненых. Многие из них – в критическом состоянии.

Ответственность за взрывы пока никто на себя не взял. Полиция подозревает в их организации радикальную исламистскую организацию «Братья мусульмане», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.