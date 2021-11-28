«У них были пьянки-гулянки каждый день». В Добруше пострадала женщина при пожаре

Новости Беларуси. По статистике, каждый десятый пожар в Беларуси заканчивается гибелью человека. В большинстве случаев жертвы сами поджигают свое жилище. С 2020 года курение в постели запретили на законодательном уровне, однако опасно это делать не только там. Время тления сигареты составляет до 30 минут. От окурка загорается скатерть, ковер, мебель и одежда. А если выбросить его с балкона или в окно, то можно спровоцировать пожар у соседей. Кстати, это тоже расценивается как нарушение закона и грозит штрафом до 30 базовых величин. Если подобное происходит в многоэтажках, то заложниками ситуации становятся все жильцы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Так, неделю назад в Добруше из горящего дома эвакуировали 12 человек, в том числе двоих детей. В квартире на втором этаже работники МЧС обнаружили сидящую на полу хозяйку 62 лет, вынесли ее на воздух и отдали медработникам. Предполагаемая причина пожара – непотушенная сигарета. Женщина находится в больнице.

Никита Павликов, заведующий отделением Добрушской центральной районной больницы:

Состояние на данный момент ближе к средней степени тяжести. Поступила с диагнозом – отравление продуктами горения, дымовая ингаляция и ожоги лица, плеча 6-7 %. Если бы огонь добрался до газа, пострадавших было бы больше.

Алина Козлова, жительница Добруша:

У них были пьянки-гулянки каждый день, к ним приходили, мне кажется, со всего района. И если она сюда заселится, будут предприниматься какие-то меры, потому что так жить нельзя. В принципе, для всех это было ожидаемо, что рано или поздно так будет. Вот это случилось. Смотровые комиссии регулярно проверяют состояние электропроводки и печей, а также наличие и исправность автономных пожарных извещателей по «опасным адресам».

– Вы знаете, что 30 % пожаров – это нарушение эксплуатации электросетей и электрооборудования?

– Так они все изолированы.

– Вы считаете, это изолировано? А то, что они оплавлены уже? А знаете такой прибор – автономный пожарный извещатель? А чего у вас не установлен? Цена 10 рублей, а спасает сотни жизней.

Ксения Шингирей, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС:

Различные требования по пожарной безопасности, советы спасателей к людям, которые ведут асоциальный образ жизни и, в частности, курят в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения, они пренебрежительно относятся к данным советам, но цифры статистики просто неумолимы. Поэтому, если вы знаете, что рядом с вами проживают такие граждане, сообщите об этом в РОВД либо в районный отдел по ЧС для того, чтобы пришла смотровая комиссия либо просто рейдовое мероприятие, проверили состояние данного домовладения и приняли все необходимые меры, потому что только совместными усилиями мы можем сделать нашу жизнь безопаснее.