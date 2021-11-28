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«У них были пьянки-гулянки каждый день». В Добруше пострадала женщина при пожаре

28 ноября 2021 16:37
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Новости Беларуси. По статистике, каждый десятый пожар в Беларуси заканчивается гибелью человека. В большинстве случаев жертвы сами поджигают свое жилище. С 2020 года курение в постели запретили на законодательном уровне, однако опасно это делать не только там. Время тления сигареты составляет до 30 минут. От окурка загорается скатерть, ковер, мебель и одежда. А если выбросить его с балкона или в окно, то можно спровоцировать пожар у соседей. Кстати, это тоже расценивается как нарушение закона и грозит штрафом до 30 базовых величин. Если подобное происходит в многоэтажках, то заложниками ситуации становятся все жильцы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

«У них были пьянки-гулянки каждый день». В Добруше пострадала женщина при пожаре-1

Так, неделю назад в Добруше из горящего дома эвакуировали 12 человек, в том числе двоих детей. В квартире на втором этаже работники МЧС обнаружили сидящую на полу хозяйку 62 лет, вынесли ее на воздух и отдали медработникам. Предполагаемая причина пожара – непотушенная сигарета. Женщина находится в больнице.

«У них были пьянки-гулянки каждый день». В Добруше пострадала женщина при пожаре-4

Никита Павликов, заведующий отделением Добрушской центральной районной больницы:
Состояние на данный момент ближе к средней степени тяжести. Поступила с диагнозом – отравление продуктами горения, дымовая ингаляция и ожоги лица, плеча 6-7 %. 

Если бы огонь добрался до газа, пострадавших было бы больше.

«У них были пьянки-гулянки каждый день». В Добруше пострадала женщина при пожаре-7

Алина Козлова, жительница Добруша:
У них были пьянки-гулянки каждый день, к ним приходили, мне кажется, со всего района. И если она сюда заселится, будут предприниматься какие-то меры, потому что так жить нельзя. В принципе, для всех это было ожидаемо, что рано или поздно так будет. Вот это случилось.

Смотровые комиссии регулярно проверяют состояние электропроводки и печей, а также наличие и исправность автономных пожарных извещателей по «опасным адресам».

«У них были пьянки-гулянки каждый день». В Добруше пострадала женщина при пожаре-10

– Вы знаете, что 30 % пожаров – это нарушение эксплуатации электросетей и электрооборудования?
– Так они все изолированы.
– Вы считаете, это изолировано? А то, что они оплавлены уже? А знаете такой прибор – автономный пожарный извещатель? А чего у вас не установлен? Цена 10 рублей, а спасает сотни жизней.

«У них были пьянки-гулянки каждый день». В Добруше пострадала женщина при пожаре-13

Ксения Шингирей, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС:
Различные требования по пожарной безопасности, советы спасателей к людям, которые ведут асоциальный образ жизни и, в частности, курят в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения, они пренебрежительно относятся к данным советам, но цифры статистики просто неумолимы. Поэтому, если вы знаете, что рядом с вами проживают такие граждане, сообщите об этом в РОВД либо в районный отдел по ЧС для того, чтобы пришла смотровая комиссия либо просто рейдовое мероприятие, проверили состояние данного домовладения и приняли все необходимые меры, потому что только совместными усилиями мы можем сделать нашу жизнь безопаснее.

«У них были пьянки-гулянки каждый день». В Добруше пострадала женщина при пожаре-16

В эпоху пандемии людей больше интересуют цифры по коронавирусу, при этом на пожарах в этом году погибло 582 человека. С наступлением холодов количество жертв всегда увеличивается. Поэтому, если хозяин безразличен к состоянию своего дома и не ценит жизнь, соседям нужно быть бдительными. Лучший способ обезопасить себя – установить пожарный извещатель. Его звук настолько пронзительный, что способен заглушить бытовую технику и разбудить среди ночи. Нередко именно это спасало жизни в момент, когда счет идет на минуты.

# Пожар # происшествия # Ксения Шингирей # Анна Корольчук # Фотофакт

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