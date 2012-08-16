Три минчанки совершили нападение на израильского бизнесмена. Их добыча - $1,5 тыс. и две бутылки дорогих спиртных напитков

Новости Беларуси. Сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в совершении разбойного нападения на израильского бизнесмена задержаны три минчанки - одна 1992 года рождения и две 1993 года.

По словам Александра Герасимова, официального представителя управления Следственного комитета Беларуси по Минску, гражданин Израиля - 56-летний бизнесмен приехал в белорусскую столицу в качестве туриста.

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Минску:

Девушки были задержаны нарядом Первомайского (города Минска) отдела департамента охраны и сотрудниками следственно-оперативной группы Первомайского РУВД рано утром 15 августа на месте совершения преступления - в квартире по проспекту Независимости.

Как пояснил Александр Герасимов, квартиру снимал израильский гость. Мужчина познакомился с девушками на одной из ночных дискотек. Минчанки приняли предложение продолжить знакомство и отправились с ним на съёмную квартиру. Пока две девушки отвлекали внимание мужчины, третья похитила из кармана его одежды крупную сумму долларов США. Израильтянин заметил это, и когда девушки собрались уходить, мужчина стал в дверях и попросил вернуть деньги. Бизнесмен не знал, как связаться с сотрудниками правоохранительных органов Беларуси, поэтому позвонил своему приятелю и попросил его вызвать милицию.

Девушки, стремясь покинуть квартиру, пытались использовать газовый баллончик, угрожали ножом, бросались в бизнесмена стаканами.

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Минску:

При этом они свободно передвигались по квартире и до прибытия милиции успели избавиться от части похищенных денег. Прибывшие наряды милиции задержали минчанок. При личном досмотре у них было обнаружено более $1,5 тыс. и две бутылки дорогих спиртных напитков, принадлежавших потерпевшему.

В отношении девушек возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 УК - Разбой, совершенный с проникновением в жилище, группой лиц, с целью завладения имуществом в крупном размере. Согласно Уголовному кодексу Беларуси, задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.