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Три человека погибли на дорогах Минской области за выходные, в том числе 2-летний ребёнок

19 июля 2021 20:46
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Новости Беларуси. Оперативная информация от ГАИ. За выходные 17 и 18 июля в Минской области произошло шесть серьезных ДТП. Семь человек пострадали, трое погибли, один из них – двухлетний ребенок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Три человека погибли на дорогах Минской области за выходные, в том числе 2-летний ребёнок-1

Одна из аварий случилась 17 июня около 23:00 на трассе М1 в Борисовском районе. Водитель Opel двигался в направлении Минска по ремонтируемому участку дороги, выехал на встречную и столкнулся с Ford. Водителя и пассажиров Opel госпитализировали. Один из них – двухлетний ребенок. Малыш скончался в реанимации.

По предварительной версии, на момент аварии он находился в автокресле, но не был пристегнут. Также пострадал и полуторагодовалый пассажир Ford. Однако ребенок, к счастью, серьезных травм не получил, так как был пристегнут.

Три человека погибли на дорогах Минской области за выходные, в том числе 2-летний ребёнок-4

Ирина Сапунова, старший инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:
В эти же сутки около 15:00 водитель 1992 года рождения, двигаясь на автомобиле Chevrolet Cobalt на 25-м километре автодороги Красное – Илья – Погост со стороны деревни Ильянские Хутора (в направлении деревни Бережок Вилейского района) совершил наезд на выехавшего со второстепенной дороги Илья – Заборье – Остюковичи велосипедиста, который, не спешившись, пересекал главную дорогу со стороны деревни Заборье в направлении агрогородка Илья. В результате ДТП мужчина 1989 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Три человека погибли на дорогах Минской области за выходные, в том числе 2-летний ребёнок-7

Также сотрудники ГАИ усилили контроль над мотоциклистами. Только за последние несколько дней было выявлено свыше 300 правонарушений. Шесть водителей управляли мототранспортом в состоянии опьянения, еще 52 были без прав. Мотоциклистов привлекли к ответственности, а двухколесный транспорт доставили на штрафплощадку.

# Авария в Минской области # происшествия # Ирина Сапунова # Фотофакт

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