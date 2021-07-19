Три человека погибли на дорогах Минской области за выходные, в том числе 2-летний ребёнок

Новости Беларуси. Оперативная информация от ГАИ. За выходные 17 и 18 июля в Минской области произошло шесть серьезных ДТП. Семь человек пострадали, трое погибли, один из них – двухлетний ребенок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Одна из аварий случилась 17 июня около 23:00 на трассе М1 в Борисовском районе. Водитель Opel двигался в направлении Минска по ремонтируемому участку дороги, выехал на встречную и столкнулся с Ford. Водителя и пассажиров Opel госпитализировали. Один из них – двухлетний ребенок. Малыш скончался в реанимации.

По предварительной версии, на момент аварии он находился в автокресле, но не был пристегнут. Также пострадал и полуторагодовалый пассажир Ford. Однако ребенок, к счастью, серьезных травм не получил, так как был пристегнут.