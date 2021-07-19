Три человека погибли на дорогах Минской области за выходные, в том числе 2-летний ребёнок

Новости Беларуси. Оперативная информация от ГАИ. За выходные 17 и 18 июля в Минской области произошло шесть серьезных ДТП. Семь человек пострадали, трое погибли, один из них – двухлетний ребенок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Оперативная информация от ГАИ. За выходные 17 и 18 июля в Минской области произошло шесть серьезных ДТП. Семь человек пострадали, трое погибли, один из них – двухлетний ребенок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Одна из аварий случилась 17 июня около 23:00 на трассе М1 в Борисовском районе. Водитель Opel двигался в направлении Минска по ремонтируемому участку дороги, выехал на встречную и столкнулся с Ford. Водителя и пассажиров Opel госпитализировали. Один из них – двухлетний ребенок. Малыш скончался в реанимации.
По предварительной версии, на момент аварии он находился в автокресле, но не был пристегнут. Также пострадал и полуторагодовалый пассажир Ford. Однако ребенок, к счастью, серьезных травм не получил, так как был пристегнут.
Ирина Сапунова, старший инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:
В эти же сутки около 15:00 водитель 1992 года рождения, двигаясь на автомобиле Chevrolet Cobalt на 25-м километре автодороги Красное – Илья – Погост со стороны деревни Ильянские Хутора (в направлении деревни Бережок Вилейского района) совершил наезд на выехавшего со второстепенной дороги Илья – Заборье – Остюковичи велосипедиста, который, не спешившись, пересекал главную дорогу со стороны деревни Заборье в направлении агрогородка Илья. В результате ДТП мужчина 1989 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Также сотрудники ГАИ усилили контроль над мотоциклистами. Только за последние несколько дней было выявлено свыше 300 правонарушений. Шесть водителей управляли мототранспортом в состоянии опьянения, еще 52 были без прав. Мотоциклистов привлекли к ответственности, а двухколесный транспорт доставили на штрафплощадку.