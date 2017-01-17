Топорик с каменным основанием и еще 9 странных предметов, конфискованных в минском аэропорту

Новости Беларуси. Камень, предназначенный для измельчения пряностей, нож в виде кредитной карточки в портмоне пассажира, запечатанная банка растворимого кофе с ножом внутри, булава декоративная. Национальный аэропорт опубликовал фотографии странных предметов, конфискованных у пассажиров в 2016 году.

Самыми необычными, запрещенными к провозу на самолете предметами, сотрудники аэропорта назвали муляжи боевых гранат. Они находились в багаже у пассажира (гражданина Японии), который следовал транзитом через Минск в Абу-Даби.



Подводя итоги прошлого года, в аэропорту назвали и самых известных гостей, посетивших страну. Среди них певцы Дима Билан и Филипп Киркоров, актер Пьер Ришар, актер и режиссер Стивен Сигал и актер Дольф Лундгрен.