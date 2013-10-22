Теракт в Волгограде: взорван рейсовый автобус. Погибли более 10 человек, около 30 ранены

Новости России. По предварительным данным, в салоне автобуса сработало взрывное устройство. Взрыв прогремел сегодня около 14:00.

Автобус следовал по маршруту Кинотеатр «Юбилейный» – Кардиоцентр. Создан оперативный штаб, обстоятельства происшествия выясняются.

Погибли более 10 человек, пострадали около 30.

Русская служба новостей:

К настоящему времени пострадавшие доставлены в различные медицинские учреждения города. Им оказывается медицинская и психологическая помощь.

Очевидец произошедшего (в комментарии «Комсомольской правде»):

Я ехал за этим автобусом, когда он взорвался. Он взорвался от меня метрах в ста. Я кинулся людям помогать, раненым. Мы выломали переднюю дверь. Взрыв, такое ощущение, был изнутри. Прямо в центре автобуса. Прорвало крышу в центре автобуса. Повылетали стекла. Люди врассыпную кинулись. Кто детей вытаскивал на обочину, кто что.

Всего в момент трагедии в автобусе находились порядка 40 человек. По данным полиции, в автобусе сработала бомба: на месте происшествия обнаружены фрагменты взрывного устройства. Случившееся уже признано терактом. Возбуждено уголовное дело.

На месте трагедии работают свыше 150 специалистов и более 30 единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено 22 октября в 10.30

В Волгоградской области объявлен трехдневный траур по жертвам теракта. В регионе отменены все массовые и развлекательные мероприятия. На всей территории области будут приспущены государственные флаги.

Изначально считалось, что причиной инцидента стал взрыв газа, однако вскоре специалисты обнаружили фрагменты взрывного устройства. Личность женщины, подорвавшей себя, предварительно установлена – это 30-летняя уроженка Дагестана, которая входила в экстремистскую группировку.

В связи с терактом в Волгоградской области введен высокий уровень террористической опасности.